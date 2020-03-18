Модные эксперименты с весенними платками

Платочек легкий, весенний, миниатюрный таким образом завязывать можно. Но в данном случае использована шаль - объемная, тяжеловесная. И наша молодая модель смотрится, скорее, как бабушка, чем, как девушка.





Образ первый

Шейные шелковые платки - такой же признак весны, как и подснежники. В этом сезоне их лучше всего носить на голове. Это придаст вашему внешнему виду богемные и романтичные нотки.

Не любите косынки? Тогда ищите неординарное место дислокации тонким платкам. На модных показах их вплетали в прически, помещали под шляпы, завязывали на бедрах поверх юбок или просто несли в руках… Последний писк моды, когда принт на платке повторяет рисунок на одежде.

Образ второй

А вот здесь платочек - самое то, огонь! Он тонкий, нежный - идеально сочетается с платьем в крупный горох. Эти весенние платочки не для тепла. Это аксессуар, который можно носить в помещении.

Чем необычнее вы повязываете платочки, тем вы круче. В данном случае мы его используем как ободок. Модный принт, модный пояс с мухами - это как раз те нюансы, которые и делают образ особенным.

Модный лайфхак

Хотите добавить французского шарма в образ? Повяжите платок небрежно! Идеальная симметрия - это скучно и предсказуемо. А легкая небрежность - это естественная красота.

Выводы