Модные эксперименты с весенними платками
Платочек легкий, весенний, миниатюрный таким образом завязывать можно. Но в данном случае использована шаль - объемная, тяжеловесная. И наша молодая модель смотрится, скорее, как бабушка, чем, как девушка.
Образ первый
Шейные шелковые платки - такой же признак весны, как и подснежники. В этом сезоне их лучше всего носить на голове. Это придаст вашему внешнему виду богемные и романтичные нотки.
Не любите косынки? Тогда ищите неординарное место дислокации тонким платкам. На модных показах их вплетали в прически, помещали под шляпы, завязывали на бедрах поверх юбок или просто несли в руках… Последний писк моды, когда принт на платке повторяет рисунок на одежде.
Образ второй
А вот здесь платочек - самое то, огонь! Он тонкий, нежный - идеально сочетается с платьем в крупный горох. Эти весенние платочки не для тепла. Это аксессуар, который можно носить в помещении.
Чем необычнее вы повязываете платочки, тем вы круче. В данном случае мы его используем как ободок. Модный принт, модный пояс с мухами - это как раз те нюансы, которые и делают образ особенным.
Модный лайфхак
Хотите добавить французского шарма в образ? Повяжите платок небрежно! Идеальная симметрия - это скучно и предсказуемо. А легкая небрежность - это естественная красота.
Выводы
Слишком большой и плотный платок - причина старомодного образа. Легкий шелковый аксессуар, идеально подобранный по тону, прекрасно дополняет романтичное платье. Повязать платок вместо ободка для волос? Отличная идея! Эксперименты с ним сейчас в тренде.