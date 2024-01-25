Модные тренды - 2024: Беллегпром презентовал новую коллекцию

В Мингорисполкоме прошло совещание по единой форме для минских школьников. Глава концерна"Беллегпром" Татьяна Лугина сообщила о том, что новая коллекция школьной формы в Беларуси уже изготовлена и выполнена преимущественно из отечественных тканей. Об этом пишет портал1prof.by

Напомним, что Беллегпромежегодно выпускает каталог с детальным описанием моделей, а иногда и стоимостью изделий, которые будут актуальны в предстоящем сезоне.

При выборе одежды как в прошлом, так и в нынешнем сезоне, прежде всего, нужно учитывать, что вид белорусских школьников должен соответствовать стандартам и деловому стилю. В разных школах и гимназиях есть свои особенности и требования к одежде. Более того, у каждого учреждения образования есть несколько обязательных отличительных элементов.



Подробная информация о них содержится на сайтах школ, в телеграм-каналах и чатах классов. Решение о введении того или иного элемента принимает администрация учебных заведений совместно с родителями и учениками. Шевроны, жилеты, галстуки и т. д. приобретаются отдельно. Кто-то делает покупки самостоятельно в магазинах и на ярмарках, другие коллективно заказывают изделия напрямую у производителей. Можно даже самостоятельно пошить нужные для учебы вещи.

По статистике, в Беларуси самыми часто встречающимися обязательными элементами одежды для девочек являются жилеты, юбки, брюки и блузы, а для мальчиков - рубашки, брюки и джемперы. Доминирующими цветами считаются черный, синий и серый.

Хотя новые модные вещи к предстоящему школьному сезону уже шьются, активно продавать их начнут летом. В крупных универмагах и специализированных магазинах работники торговли всегда ориентируют родителей по моделям и помогают в выборе школьной формы.

В целом концерн "Беллегпром" ежегодно производит свыше 800 тыс. швейных, трикотажных и других изделий для школьников, а также более 300 тыс. пар обуви. В каждом новом сезоне ассортимент обновляется примерно на 70 %. Вместе с тем качественные вещи отечественного производства можно смело носить не один год.

Модные тренды для школьников

По мнению инфлюэнсеров, модными в следующем учебном году будут модели-трансформеры и многокомпонентные сеты. Классические платья и сарафаны, брючные костюмы и юбки остаются на пике популярности, в том числе у школьников.

Одним из самых выразительных трендов нового сезона станет эклектичность. Речь идет о сочетании классических форм с ультрасовременными деталями кроя. Например, выдержанный в сдержанных оттенках сарафан дополнит контрастная фурнитура.

Надо сказать, что при выборе школьного гардероба не стоит строить планы на много лет вперед. Детям неудобно ходить в одежде, купленной на вырост. Вещи для учебы должны соответствовать росту и размеру ребенка. Кроме того, обращайте внимание на сезонность.

Составляя школьный гардероб для младших школьниц, важно сохранить баланс между кукольным стилем и образом бизнес-леди. Гендерно нейтральные модели здесь не всегда уместны. Хорошим вариантом могут стать однотонные юбки свободного кроя, не стесняющие движений и имеющие достаточную длину. Чтобы разбавить строгую классику, в образ можно добавлять актуальные вязаные вещи: жилеты, кардиганы, водолазки.

Монохромная гамма также будет уместна в школе в 2024/25 учебном году. Для школьниц стилисты советуют покупать 1-2 базовых сарафана или юбки. А вот светлых блузок может быть больше. Во-первых, их нужно регулярно стирать. А во-вторых, людей всех возрастов "встречают по одежке".

В моделях для старшеклассников допустимо использование большего количества деталей делового стиля. Кстати, такие классические образы формируют определенный тип поведения и серьезный подход к учебному процессу.

Много лет подряд белорусские дизайнеры включают в школьные коллекции вещи в стиле кэжуал. Помимо этого, не теряют актуальности правильные модели школьных юбок: А-силуэт любой длины, плиссированные, в крупную складку, карандаш свободного кроя.

Если нет требований к цвету, для школы прекрасно подойдут наряды голубого, темно-зеленого, серого, синего, бордового и других цветов. Стильными сейчас считаются платья и сарафаны с воротниками. А мальчишки выглядят собранно и привлекательно с подтяжками.

При выборе обуви, прежде всего, необходимо учитывать возрастные особенности стопы. В младшей школе избегайте каблуков. А вот для учениц средних классов можно приобрести первые туфли на высокой подошве. Важно при этом, чтобы его высота не превышала 2-3 см. Кстати, для любой школьной обуви обязателен супинатор.

К уместным школьным аксессуарам относятся жабо, классический галстук, завязанная на бант лента, заколки, ободки, текстильные резинки, заколки из бусин.