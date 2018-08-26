Модные тренды, ценовые и гастрономические прогнозы на новый учебный сезон

Всего неделя остается до экзамена новым учебным годом. К вопросам образования в Беларуси подходят крайне щепетильно на всех уровнях (вспомнить хотя бы прошлогодний республиканский педсовет). Обновленные школьные программы, меньше бумажной волокиты для учителей, упор на профильное обучение - все делается по уму. А встречают по одежке - справедливо уверены родители, для которых первый звонок уже прозвучал. И это, конечно, звон монеты. Ведь дорогое чадо надо и одеть, и обуть, и обеспечить полным набором канцтоваров. Модные тренды, ценовые и даже гастрономические прогнозы на новый учебный сезон в сюжете Юлии Гризунт. А ее коллега Виктория Потоня посмотрит на ситуацию, связанную со школой, которую классной не назовешь. Смотрим сюжет.

В этой минской школе меньше чем через неделю первый звонок прозвенит в прямом смысле слова. Для столицы в этом году это единственная такая новостройка. Причем - масштабная: классы уже готовы принять семь сотен учеников, которые мало того что будут учиться практически в идеальных условиях "классного" комфорта, но еще и по спортивной программе "Все включено".

Говоря о здоровье школьников, нельзя не сказать про столовые. В этом году меню поменяется кардинально. А во все блюда станут добавлять на 25% меньше соли и на 35% сахара. На вкус это повлияет несильно. Новые правила - часть большой программы по профилактике заболеваний крови и сахарного диабета.

Рекомендации по новому меню уже через пару дней появятся во всех белорусских школах.

Школы готовятся принять учеников, дети в свою очередь - уже месяц выбирают себе наряды на 1 сентября. Собрать ребенка - занятие не из дешевых. Полный комплект одежды, обувь, рюкзак и канцелярские товары - от 145 до 900 рублей. Выбрать все за один день получится вряд ли. Только белорусские бренды предлагают более полутысячи моделей одежды.

Сложно подобрать комплект, который понравится и родителю, и ребенку. Например, на этом производстве перед тем как начать работу над коллекцией, эскизы оценивали школьницы со своими мамами. Также в магазинах остались самые популярные модели прошлого года.

Пока школьники выбирают одежду и провожают каникулы, педагоги начинают осваивать новую программу. Учреждения образования обновляют библиотеки. К этому году подготовлено 44 новых учебника. У 4-х и 8-х классов учебные программы изменились по всем предметам.

До первого звонка осталось меньше недели. В некоторых школах он прозвенит уже в пятницу, для кого-то учебный год стартует в субботу, зато - по всем правилам - 1 сентября. Важный день для детей, ведь можно надеть новую красивую школьную форму, рассказать одноклассникам тысячу ярких историй про лето. И мало кто из них задумается, что стоит за организацией этого важного дня, кто ремонтировал классы, составлял расписание и меню в столовой. Почти все учебные заведения готовы к работе.

Но в некоторых школах экзамен к новому году пока не сдали.

Проблема, которую мы хотим поднять, касается многих преподавателей по всей стране. Особенно в небольших райцентрах и агрогородках, где не хватает учителей, и им приходится добираться до 10 километров, чтобы, как в нашем случае, не упустить талантливых детей в глубинке.

Ксения Яковчук мечтала заниматься музыкой. И такая возможность у девочки из деревни есть. Класс игры на аккордеоне - в соседней школе. Здесь учат нотной грамоте, игре на баяне, гитаре, флейте. И, конечно, ищут одаренных ребят.

Почти половина учеников Коссовской детской школы искусств Ивацевичского района живут в деревнях. Родителям не нужно думать, как привезти и забрать ребенка. Дорога в школу - проблема учителей. Самые отдаленные классы - в десятках километров от городка. Наталия Бусяцкая дает уроки по классу баяна и аккордеона. Педагог с 40-летним стажем говорит: в вопросе передвижения ей повезло больше, чем другим ее коллегам - у мобильного учителя есть собственный автомобиль.

К своим ученикам из глубинки Наталия Ивановна относится с большим трепетом, ведь и занятия они посещают куда охотнее. Некоторые воспитанники в деревнях не имеют собственных музыкальных инструментов, у родителей нет возможности их купить. Но в школе желание заниматься у ребенка поддерживают: инструмент дают напрокат даже на время летних каникул.

Маршрутки сюда не ходят. Из общественного транспорта лишь утром и вечером курсирует единственный рейсовый автобус. Испытания дорогой на перекладных не выдержала Елена Калиновская. В филиале музыкальной школы в Зеленом Бору она проработала 17 лет. Пришлось уволиться.

Большинство преподавателей музыки свою работу любят. Говорят: если хочешь работать - найдешь и любые способы добраться! Но в любом случае часть зарплаты уходит на проезд.

И компенсации действительно положены. По соглашению между Брестским облисполкомом, региональным объединением нанимателей и профсоюзами. В документе четко прописано: половину средств, потраченных на проезд, к месту работы и обратно из города в деревню специалистам сферы образования, культуры, здравоохранения и спорта можно компенсировать за счет внебюджетной деятельности. Но, по сути, документ не работает.

Случай не единичный. Для понимания приведем немного цифр. Только в Брестской области функционирует свыше 70 школ искусств в деревнях. Туда на работу из городов своим ходом добираются почти 400 преподавателей. Частичная компенсация стоимости за проезд не выплачивается никому.

Проблему изучили профсоюзы, провели мониторинг. Специалисты уверены: ситуация характерна для всей страны, и собираются поднять вопрос на уровень Министерства финансов.

Изучить вопрос в каждом конкретном случае пообещали в отрасли культуры. И рекомендуют педагогам больше трудиться в пользу платных услуг.