Модный показ одежды и аксессуаров белорусских брендов организовали в ГУМе

Покупатели могут не только насладиться данным показом, но и приобрести любую из понравившихся моделей в нашем ГУМе. Сегодня скидка на эти изделия - до 40 %. Этим показом мы хотели продемонстрировать, насколько широк и разнообразен ассортимент одежды белорусских производителей.

Наталья Анцулевич, ведущий маркетолог ОАО "ГУМ"