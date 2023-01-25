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Модный показ одежды и аксессуаров белорусских брендов организовали в ГУМе

Модный показ одежды и аксессуаров белорусских производителей состоялся 25 января в ГУМе. Продемонстрировали на подиуме верхнюю одежду и сумки, спортивные и деловые луки. В тренде у покупателей - романтичные платья-миди и яркие костюмы, пальто меховые и в клетку. Акцент сделан на минимализм и универсальность.

Покупатели могут не только насладиться данным показом, но и приобрести любую из понравившихся моделей в нашем ГУМе. Сегодня скидка на эти изделия - до 40 %. Этим показом мы хотели продемонстрировать, насколько широк и разнообразен ассортимент одежды белорусских производителей.
Наталья Анцулевич, ведущий маркетолог ОАО "ГУМ"

В модном показе объединили новые коллекции и популярные классические модели одежды. Между выходами и сменой образов зрители fashion-шоу слушали вокальные номера. Это своеобразное творческое поздравление в Татьянин день.

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