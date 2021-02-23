Модный показ в формате спортивного соревнования

Первое спортивное соревнование среди юных моделей со всех уголков Беларуси прошло в Минске! Борьба за первое место развернулась среди 150 участников в возрасте от 4 до 18 лет из Борисова, Слуцка, Барановичей, Жодино, Смолевичей, Солигорска и Минска. Посетители школ и театров моды продемонстрировали мастерство подиумного шага во время дефиле. Их оценивало компетентное жюри сразу в нескольких номинациях.