Модный проект в Несвиже - как связаны "Шанель № 5", "Красная Москва" и великий князь Дмитрий Романов

В чем связь между духами "Шанель № 5" и советской "Красной Москвой"? А также какое отношение к созданию известного французского аромата имел великий князь Дмитрий Романов? Историю парфюма и моды представили в Несвижском замке. Более 600 экспонатов из разных эпох: украшения, аксессуары, обувь и наряды. Самое старое платье датируется 1860 годом, а самое новое - еще недавно кроилось в мастерских белорусских дизайнеров.