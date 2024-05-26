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Модный проект в Несвиже - как связаны "Шанель № 5", "Красная Москва" и великий князь Дмитрий Романов

В чем связь между духами "Шанель № 5" и советской "Красной Москвой"? А также какое отношение к созданию известного французского аромата имел великий князь Дмитрий Романов? Историю парфюма и моды представили в Несвижском замке. Более 600 экспонатов из разных эпох: украшения, аксессуары, обувь и наряды. Самое старое платье датируется 1860 годом, а самое новое - еще недавно кроилось в мастерских белорусских дизайнеров.

В летний период гостей замка ожидают интерактивные экскурсии, джазовые вечера, оперные и балетные спектакли, а также "Гранд кирмаш" и выступление местного театра Урсулы Радзивилл.

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