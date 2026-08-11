Модульные площадки, GPS-мониторинг: как в Минске модернизируют систему сбора и переработки мусора

Краткий пересказ от ИИ

В Минске продолжается масштабная модернизация системы обращения с отходами. Новые модульные площадки помогают сделать дворы чище, а цифровой GPS-мониторинг исключает сбои в графике вывоза и позволяет эффективнее обслуживать территории.

В Беларуси за год образуется более 4 млн т мусора. Чтобы не превращать территории в бесконечные полигоны, в разных уголках страны модернизируют и открывают новые перерабатывающие заводы с современными оптическими сепараторами, которые распознают материал по величине, форме, структуре, цвету. Но глобальная работа начинается еще на стадии попадания сырья в контейнеры.

Ежегодно в Минске образуются десятки тысяч тонн стеклянных отходов. И каждая бутылка - это не просто мусор, а ресурс, который может получить вторую жизнь. Главное - собрать и сберечь сырье. Новые модульные контейнеры - удачный формат сохранности и защиты стекла.

Пилотный проект с антивандальными модулями, который сейчас реализуют в столице, сразу показал результаты. Всего 10 таких контейнеров за полгода позволили собрать более 6 т вторсырья. Программу решили масштабировать - в планах предприятия закупить еще полтысячи таких модулей для дворов столицы.

Андрей Хвин, директор ГП "Спецкоммунавтотранс": "В первую очередь это дает экономию на сортировке - нет необходимости сортировать мусор. Уменьшается захоронение отходов на полигоне, также стекло собирается в чистом виде, что позволяет его сдавать в перерабатывающие организации и сразу же пускать в переработку".

Контейнеры для сбора мусора от птиц и непогоды защищают специальные модульные конструкции. С начала года во дворах Минска их появилось более 900, в первую очередь рядом с теми домами, где жители дали согласие на консервацию мусоропроводов.

А чтобы вторсырье вовремя отправлялось на переработку, нужна бесперебойная работа на всех этапах.

Вот уже 13 лет каждое рабочее утро водителя мусоровоза ГП "Спецкоммунавтотранс" Максима Климовича начинается с выезда на маршрут. За смену у него более сотни адресов.

Максим Климович

"Максимум, который я возил 13 лет назад, - 113 кубов. А сегодня уже около 300. В черных контейнерах так называемые твердые коммунальные отходы, их забирает другая машина. Я забираю вторичные материальные ресурсы: пластик, бумагу, стекло", - рассказал Максим Климович.

Сделать работу по сбору и вывозу мусора максимально эффективной помогают цифровые технологии. Главное новшество - система мониторинга спецтехники. Движение каждого мусоровоза отслеживают с помощью GPS-навигации в режиме реального времени. Это помогает быстрее вывозить отходы и эффективнее обслуживать дворы.

Мусоровоз ГП "Спецкоммунавтотранс"

Впрочем, за технологичность и порядок выступают и сами жители. В одном из дворов Московского района установлена площадка с Face ID. Да и к раздельному сбору приучают с детства: через интерактивные стенды на детских площадках и уроки в "школе ЖКХ". Высокая культура сортировки в сочетании с умной логистикой дают главный результат - ценные ресурсы не пропадают на полигонах, а возвращаются в экономику страны.