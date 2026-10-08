Могилев на несколько дней превратился в молодежную столицу Союзного государства. Город на Днепре принимает масштабный творческий фестиваль и стал площадкой для дискуссии молодых историков, педагогов и экспертов из Беларуси и России.

Укрепить отношения и рассмотреть новые проекты в области образования, культуры, сохранения исторической памяти. Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" принимает Могилев.

Объединяющая сила фестиваля

19-й по счету фестиваль вновь объединил молодежь Союзного государства. Кстати, Могилев во второй раз становится его площадкой, но уже на новых локациях. 300 участников от Бреста до Барнаула.

Акция "Свеча памяти" - старт исторической части программы на Буйничском поле. Мемориал, где покоятся герои, защищавшие Могилев в годы Великой Отечественной войны. Историки называют его оборону второй Брестской крепостью. 23 дня фашисты не могли войти в город. Поклониться подвигу советских солдат, мирных жителей пришли 8 октября парламентарии, молодежь.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Цель этого мероприятия - как можно больше вовлечь активных молодых людей не только в изучение исторической науки, но и в исследование новых мест. Если вы помните, в прошлом году было принято решение - удостоен звания Героя России один из летчиков, который совершил героические подвиги в небе под Могилевом. А сколько таких? Открываем для себя, находим новые имена. Поэтому есть здесь поле деятельности, приложение своих усилий для молодых людей".

Вадим Ипатов, зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

"Говорят, что время лечит, но, наверное, в отношении Великой Отечественной войны, ее истории эта фраза не совсем работает. Мы до сих пор вспоминаем тех людей, которые отдавали свою жизнь на полях сражений, которые совершали трудовые подвиги и ковали эту победу. Победу, которую мы ценим до сих пор. И если мы будем забывать эти страницы истории, то мы становимся народом, которого можно использовать. Поэтому непосредственно участие молодежи - это символизирует и связь поколений".

Сохранение исторической правды

Память, выбор, ответственность - название форума, которое раскрывает направления для сохранения исторической правды, воспитания молодых патриотов.

Музей Славы Могилевщины стал новой идеологической площадкой, где аккумулирован боевой и трудовой подвиг жителей региона. 8 октября здесь говорили о важности не забывать уроки прошлого.

Кирилл Селивончик, студент Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой:

"Я в целом занимаюсь этой темой в рамках собственных исследований на территории Полоцкого университета. Считаю, что это весьма актуально на основе того направления развития государства, куда она смотрит сейчас - чтить, помнить подвиги".

"Создана комиссия по защите исторической правды. При нашей комиссии по молодежной политике Парламентского собрания была начата работа над стратегией молодежной политики Союзного государства, которая сейчас уже утверждена нашими премьер-министрами, документ отправлен на подпись президенту, где, конечно же, одной из центральных линий идет работа с молодежью, патриотическое воспитание. Это краеугольный камень. Вообще в целом работа наших государств на будущее, для будущего", - отметил депутат Госдумы России Артем Туров.

Масштабный творческий фестиваль

А еще фестиваль - это про творчество. В этот раз он расширил географию участников - все белорусские регионы и 20 российских. Юные вокалисты, танцоры приехали в Могилев, чтобы не только порадовать своими талантами, но и заявить о силе дружбы.

Арсений Громов, участник фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" (Россия):

"Я приехал из Барнаула, Россия. Первый раз в Беларуси. Культура здесь сочится в принципе из улиц, из того, как это чисто, как люди разговаривают, как люди смотрят. Мне очень приятно было со всеми побеседовать".

Карина Колпакова, участник фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" (Россия):

"Я приехала из Республики Башкортостан. Я вообще представляю нашу столицу Уфу, но сама из маленького города, поселка городского типа. Фестиваль отличный! Большой-большой удачи, чтобы хорошо выступили".

Уже завтра стартуют конкурсные прослушивания вокалистов и смотр танцевальных коллективов, а еще мастер-классы от знаменитых хореографов и музыкантов. Уже в субботу, 10 октября, узнаем имена обладателей Гран-при и лауреатов фестиваля.