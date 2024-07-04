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Могилев отметил День Независимости: имена 6 жителей внесены в Книгу славы региона, кульминацией праздника стал красочный фейерверк
Ярко День Независимости отметили в Могилеве. Его аккордом стал праздничный концерт артистов эстрады и солистов вокальных студий. Украшением программы было вручение специальных свидетельств о внесении в Книгу славы Могилевщины. Такой чести удостоены 6 жителей региона за значительный вклад в его развитие. Они же присоединились и к республиканской акции "Споем гимн вместе". Вместе с участниками проекта "Дорогами памяти и славы", который объединил молодых патриотов Беларуси и России.
Мои родители были молодыми во время войны, и они очень много рассказывали об этом. Потрясен, как люди все это преодолели?! И меня удивляет все то, что происходит сейчас - как это здорово, я чувствую себя счастливым человеком, что я живу именно здесь, на этой земле. Как хорошеет наша Беларусь.
Именно нам нужно подхватить эстафету тех, кто ушел с этой земли, принес наммир. Работать не покладая рук, о чем говорит Президент.
Жители города делятся своими впечатлениями о празднике:
- Мы не боимся за своих детей - вот это самое ценное на самом деле. И в такой праздник мы можем спокойно погулять. С Днем Независимости.
-Два прадеда - и по маминой, и по папиной линии - были партизанами в одном отряде, как оказалось спустя много лет. Все фотографии, ордена, которые они получили - это все передается у нас по наследству. Это наш общий праздник.
Яркой кульминацией празднования Дня Независимости в Могилеве стал красочный фейерверк.
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