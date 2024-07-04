Могилев отметил День Независимости: имена 6 жителей внесены в Книгу славы региона, кульминацией праздника стал красочный фейерверк

Мои родители были молодыми во время войны, и они очень много рассказывали об этом. Потрясен, как люди все это преодолели?! И меня удивляет все то, что происходит сейчас - как это здорово, я чувствую себя счастливым человеком, что я живу именно здесь, на этой земле. Как хорошеет наша Беларусь.

Василий Галец, актер Могилевского областного драматического театра, заслуженный артист Беларуси