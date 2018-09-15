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Могилев посетила делегация китайских медиков из провинции Хэнань

Среди тем для обсуждения - здравоохранение детей, работы больниц в регионах. Кроме того, подготовка кадров и доступность медицинской помощи. Кстати, Китай и Могилевская область в этом году отмечают 15-летие со дня подписания документов о сотрудничестве.

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