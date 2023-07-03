Могилев поздравляет всю страну с Днем Независимости. По традиции старт официальным мероприятиям дан у мемориала "Буйничское поле". Куда пришли тысячи горожан и гостей города, чтобы возложить цветы.

Нашу память не стереть - главный лейтмотив митинга у подножия каплицы мемориала. Знаковое и святое место "Буйничское поле", именно здесь 3 июля 41-го началась легендарная оборона Могилева. Когда горожане вместе с красноармейцами вышли на защиту областного центра. Вторую Бресткую крепость фашисты не могли взять 23 дня. Героизм советского народа опишет позже в поэме "Живые и мертвые" Константин Симонов. Поклониться памяти тех, кто встал в те тяжелые годы на защиту Родины, пришли сегодня тысячи жителей региона.



Особое отношение к памяти погибших наших воинов, защитивших нашу независимость. Много испытаний выпало на долю Беларуси, нашего государства. И, конечно, очень приятно, что сейчас свободно, что сейчас люди счастливы, улыбаются. Владимир Зюзькевич, капитан 3-го ранга, председатель Могилевской городской организации Белорусского союза военных моряков



О важности сохранения памяти и мира сегодня, в непростое время, говорили участники митинга. Представители Совета ветеранов, молодежных организаций, трудовых коллективов, военные. Те, кто готов в любой момент стать на защиту страны.



Концертные площадки, где выступают лучшие артисты, развернулись сегодня во всех парках и скверах Могилева. Детский праздник в Подниколье. Спортивные фесты.

