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Могилев поздравляет всю страну с Днем Независимости
Могилев поздравляет всю страну с Днем Независимости. По традиции старт официальным мероприятиям дан у мемориала "Буйничское поле". Куда пришли тысячи горожан и гостей города, чтобы возложить цветы.
Нашу память не стереть - главный лейтмотив митинга у подножия каплицы мемориала. Знаковое и святое место "Буйничское поле", именно здесь 3 июля 41-го началась легендарная оборона Могилева. Когда горожане вместе с красноармейцами вышли на защиту областного центра. Вторую Бресткую крепость фашисты не могли взять 23 дня. Героизм советского народа опишет позже в поэме "Живые и мертвые" Константин Симонов. Поклониться памяти тех, кто встал в те тяжелые годы на защиту Родины, пришли сегодня тысячи жителей региона.
Особое отношение к памяти погибших наших воинов, защитивших нашу независимость. Много испытаний выпало на долю Беларуси, нашего государства. И, конечно, очень приятно, что сейчас свободно, что сейчас люди счастливы, улыбаются.
О важности сохранения памяти и мира сегодня, в непростое время, говорили участники митинга. Представители Совета ветеранов, молодежных организаций, трудовых коллективов, военные. Те, кто готов в любой момент стать на защиту страны.
Концертные площадки, где выступают лучшие артисты, развернулись сегодня во всех парках и скверах Могилева. Детский праздник в Подниколье. Спортивные фесты.
Вечерняя программа праздника будет также насыщенной. Это и торжественное, где отметят лучших людей региона. На площади Славы развернется большой концерт. Его украсят Александр Солодуха и Всехсвятский мужской хор. Будет интересно.
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