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Могилев присоединился к марафону праздничных мероприятий
Все ближе Новый год. И Беларусь присоединяется к празднованию наступающего 2019. Во всех регионах страны каждый праздничный день наполнен флешмобами, парадами. Количество новогодних елок в парках, площадях и не подсчитать. Могилев присоединился к марафону праздничных мероприятий. Андрей Ястребов знает, кому горожане построили ледяную резиденцию, каким по характеру будет наступающий год Свиньи.
Сколько селфи с новогодними героями разлетится по миру в эти морозные дни - не подсчитать. Могилев на несколько часов превратился в столицу праздника, где одарят и подарком, и личным новогодним пожеланием.
Парад героев новогодних сказок - самое ожидаемое для горожан мероприятие. Почти на километр растянулось праздничное шествие. По главной улице Могилева и кареты, и оркестры. В роли сказочных героев выступили и спасатели, и производители лифтов. Казалось, их приветствовал весь Могилев. Без символа наступающего года не обошлось. Маленькие поросята в теплой одежде стали украшением парада. Слышно было издалека.
Построили и ледяную резиденцию Деда Мороза. Трон, силуэты лесных животных - почти 10 тонн хрустального льда понадобилось мастерам. Теперь это любимая площадка для отдыха горожан и гостей.
Нередко у елки встретишь и зарубежного гостя. Реза Гаеми вообще переехал жить в Беларусь, на родину матери своих детей. Доволен снегом и таким ярким празднованием Нового года. Будут встречать его в Могилеве.
И как же без пожеланий от могилевского Деда Мороза. Всему миру и каждому его жителю. Эксклюзив только для зрителей страны.
В праздничные превратились все площадки Могилева. Скоро Новый год. Праздник в самом разгаре. Новогодние мюзиклы, рождественские концерты, массовое катание на коньках, многочисленные выставки и киноакции. Грустить в такие дни действительно нет времени. Всех зрителей страны - с наступающим Новым годом!
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