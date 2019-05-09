Могилев присоединился к праздничному марафону

К праздничному марафону присоединился и Могилев. Все скверы и парки превратились здесь в большие концертные площадки. Старт многочисленным мероприятиям дан у мемориала "Буйничское поле".

Все подробности мы узнаем от нашего корреспондента Андрея Ястребова (прямое включение). Мы находимся на Буйничском поле. Здесь в июле 1941, спустя месяц после начала Великой Отечественной войны, горожане, красноармейцы стояли вместе плечом к плечу, сдерживая 23 долгих дня немецкую армию. Второе после Брестской крепости масштабное сражение на территории Беларуси. Немецкая армия бросила в направлении Могилева танковую дивизию, пехоту, авиацию. До 22 июля советские войска удерживали позиции. Ценой жизни. Мирные залпы на святом для каждого белоруса ратном поле звучали сегодня как набат. Праздничное шествие по главной улице города. Тысячи участников акции "Беларусь помнит". И, конечно, главные герои - ветераны.



