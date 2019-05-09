3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Могилев присоединился к праздничному марафону
К праздничному марафону присоединился и Могилев. Все скверы и парки превратились здесь в большие концертные площадки. Старт многочисленным мероприятиям дан у мемориала "Буйничское поле".
Все подробности мы узнаем от нашего корреспондента Андрея Ястребова (прямое включение). Мы находимся на Буйничском поле. Здесь в июле 1941, спустя месяц после начала Великой Отечественной войны, горожане, красноармейцы стояли вместе плечом к плечу, сдерживая 23 долгих дня немецкую армию. Второе после Брестской крепости масштабное сражение на территории Беларуси. Немецкая армия бросила в направлении Могилева танковую дивизию, пехоту, авиацию. До 22 июля советские войска удерживали позиции. Ценой жизни. Мирные залпы на святом для каждого белоруса ратном поле звучали сегодня как набат. Праздничное шествие по главной улице города. Тысячи участников акции "Беларусь помнит". И, конечно, главные герои - ветераны.
Приветствовать героев Великой Отечественной вышли сегодня тысячи горожан
Под торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона приветствовать героев Великой Отечественной вышли сегодня тысячи горожан. Во всех парках сегодня работают концертные площадки. Угощают солдатской кашей, конечно, под фронтовые песни. А вечером на площади Славы у ратуши всех ждет концерт с участием оркестра Вооруженных сил Беларуси и салют.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов