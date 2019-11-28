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Могилев присоединился к республиканской патриотической акции "Во славу общей Победы"
Могилев присоединился к республиканской патриотической акции "Во славу общей Победы" по сбору земли в специальные капсулы с братских захоронений времен Великой Отечественной войны. Минутой молчания почтили бойцов народного ополчения, расстрелянных фашистами в июле 1941 года. Обелиск в честь наших воинов установлен в сквере имени Лазаренко. Из 60 героев известны имена лишь 10.
Акция пройдет по всей стране, а завершит свое шествие в день празднования 75-летия Победы, когда капсулы со всех воинских захоронений поместят в крипту храма Всех Святых в Минске.
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