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Могилев присоединился к спортивному марафону

На двухколесных - представители трудовых коллективов, клубов, студенты и школьники. Колонна стартовала с главной площади на проспекте Мира и финишировала на туристической поляне в деревне Константиновка. Участники делились впечатлениями и настроением.

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