Могилевская городская спортивная школа продолжает работу

Могилевская городская спортивная школа. На входе диспенсер с антисептиком. А вход в бассейн только в сменной обуви или бахилах. Впрочем, это правило действовало здесь всегда. За чистотой и комфортом следят внимательно. Каждый день здесь плавают сотни посетителей.



Эти малыши занимаются плаванием первый год. От бортика к бортику десятки раз за тренировку.



Команда Могилевской области постоянно среди победителей и призеров различных детских соревнований, что проводят в Беларуси. А лидером внутри региона по праву считается эта школа.



Плаванием в школе занимаются 583 парня и девушки. Не каждый станет мастером спорта, но каждый из них знает, в чем польза водных процедур.



Пока это мечта. Причем для всех. Олимпиада перенесена на следующий год. Поболеть на ней за наших спортсменов мы обязательно успеем. А вот не болеть, быть здоровым плавание обязательно поможет. И любителей ЗОЖ хватает.



Занимайтесь физической культурой и не болейте!



