ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Могилевская городская спортивная школа продолжает работу

Могилевская городская спортивная школа. На входе диспенсер с антисептиком. А вход в бассейн только в сменной обуви или бахилах. Впрочем, это правило действовало здесь всегда. За чистотой и комфортом следят внимательно. Каждый день здесь плавают сотни посетителей.

Эти малыши занимаются плаванием первый год. От бортика к бортику десятки раз за тренировку.

Команда Могилевской области постоянно среди победителей и призеров различных детских соревнований, что проводят в Беларуси. А лидером внутри региона по праву считается эта школа.

Плаванием в школе занимаются 583 парня и девушки. Не каждый станет мастером спорта, но каждый из них знает, в чем польза водных процедур.

Пока это мечта. Причем для всех. Олимпиада перенесена на следующий год. Поболеть на ней за наших спортсменов мы обязательно успеем. А вот не болеть, быть здоровым плавание обязательно поможет. И любителей ЗОЖ хватает.

Занимайтесь физической культурой и не болейте!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все