Могилевская компания необоснованно завышала цены на плодоовощную продукцию

В ходе совместной проверки Комитетом госконтроля Могилевской области и финансовой милицией региона пресечена незаконная деятельность частной организации, которая реализовывала товары по необоснованно завышенным ценам. В числе контрагентов коммерческой компании также значились госорганизации.

Могилевская компания три года приобретала у сельхозпроизводителей плодоовощную продукцию и поставляла ее по завышенным ценам в учреждения образования и здравоохранения. В отдельных случаях оптовая надбавка превышала допустимую в несколько раз.

Оптовая надбавка на реализуемые товары превышала предельно допустимый уровень до 8 раз. Что позволило обществу получать сверхприбыли. Ущерб государству составил более 85 тыс. рублей. В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело. Дмитрий Филиппович, замначальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области

"Кроме того, за нарушение порядка ценообразования оптовик привлечен к административной ответственности на сумму более 160 тыс. рублей. Хотелось бы напомнить субъектам предпринимательства, что за завышение цен кодексом предусмотрен существенный штраф в двукратном размере суммы завышения", - сообщила начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Могилевской области Наталья Гринцалева.