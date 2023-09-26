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Могилевская компания необоснованно завышала цены на плодоовощную продукцию
В ходе совместной проверки Комитетом госконтроля Могилевской области и финансовой милицией региона пресечена незаконная деятельность частной организации, которая реализовывала товары по необоснованно завышенным ценам. В числе контрагентов коммерческой компании также значились госорганизации.
Могилевская компания три года приобретала у сельхозпроизводителей плодоовощную продукцию и поставляла ее по завышенным ценам в учреждения образования и здравоохранения. В отдельных случаях оптовая надбавка превышала допустимую в несколько раз.
Оптовая надбавка на реализуемые товары превышала предельно допустимый уровень до 8 раз. Что позволило обществу получать сверхприбыли. Ущерб государству составил более 85 тыс. рублей. В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело.
"Кроме того, за нарушение порядка ценообразования оптовик привлечен к административной ответственности на сумму более 160 тыс. рублей. Хотелось бы напомнить субъектам предпринимательства, что за завышение цен кодексом предусмотрен существенный штраф в двукратном размере суммы завышения", - сообщила начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Могилевской области Наталья Гринцалева.
Органами финансовых расследований устанавливаются иные субъекты хозяйствования госсектора, которые пользовались услугами частного общества.
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