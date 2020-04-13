ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Могилевская молодежь проводит флешмобы против коронавируса

Представьте, что воздушный шарик -это и есть тот самый вирус, который все пытаются победить. Но многие даже не представляют, как он устроен и чего боится. Как быть в борьбе с COVID-19? Об этом в своем флешмобе решили рассказать ученики могилевского лицея.

Кабинет биологии на время превратился в съемочную площадку, где главные актеры - ученики и педагоги, которые хотят донести до всех одно простое правило, как можно себя обезопасить.

Не ради лайков и просмотров, а для того чтобы миллионы людей на просторах интернета увидели, прислушались и взяли пример с могилевских ребят.

В борьбе с пандемией объединились и студенты из разных стран, которые учатся в Могилевском государственном университете имени Кулешова. Главная цель их флешмоба - противостоять вирусу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все