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Могилевская молодежь проводит флешмобы против коронавируса
Представьте, что воздушный шарик -это и есть тот самый вирус, который все пытаются победить. Но многие даже не представляют, как он устроен и чего боится. Как быть в борьбе с COVID-19? Об этом в своем флешмобе решили рассказать ученики могилевского лицея.
Кабинет биологии на время превратился в съемочную площадку, где главные актеры - ученики и педагоги, которые хотят донести до всех одно простое правило, как можно себя обезопасить.
Не ради лайков и просмотров, а для того чтобы миллионы людей на просторах интернета увидели, прислушались и взяли пример с могилевских ребят.
В борьбе с пандемией объединились и студенты из разных стран, которые учатся в Могилевском государственном университете имени Кулешова. Главная цель их флешмоба - противостоять вирусу.
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