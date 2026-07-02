Могилевский зоосад пополнился экзотическими и животными для наших широт

Лемур, два кенгуру и так называемая "шотландская корова" - хайленд. Пополнение в Могилевском зоосаде, который стал вторым домом для экзотических для наших широт животных.



Летний рацион наполнен фруктами, зеленью. Например, лемур любит угощаться яблоками и свежим салатом. С учетом жаркой погоды малышам делают ванны.

В этом сезоне появились еще 8 зубрят, 4 рыси и 2 пумы. А также комплекс расширился за счет контактного вольера.