Могилевский и Гомельский регионы отметили "Дожинки"

Модернизация производств, высококачественная переработка - приоритет предстоящей пятилетки для сельскохозяйственной отрасли в том числе. А еще безукоризненное соблюдение технологии - гаранта продовольственной безопасности. Опыт показывает, что там, где по-хозяйски относятся к земле, и результат высок. Сразу два региона (Могилевский и Гомельский) сегодня отметили "Дожинки" - окончание работ в поле. Немало благодарностей за работу прозвучало в адрес лидеров.Андрей Ястребов подробнее.

Механизаторы-комбайнеры, животноводы, агрономы. Гостей не сосчитать. Площадка у Дворца культуры области превратилась в одну большую концертную. С подворьями и угощениями. Не помешала даже непогода.

Могилев сегодня чествовал тех, кто внес весомый вклад в общий каравай страны. От Могилевской области это миллион 150 тысяч тонн зерна.

Год был непростым, делятся аграрии. Но справились благодаря опыту. И, конечно, поддержке со стороны государства. Парк области пополнили 50 современных зерноуборочных комбайнов. За два - это более 200. В лидерах по урожайности - Шкловский район. Кстати, он в этом году победитель.













Конечно, только кропотливым трудом можно достичь таких высоких результатов. Несмотря на погодные условия, на время суток, когда люди выходят и ночью работают на технике, чтобы был хороший урожай. Андрей Камко, председатель Шкловского райисполкома

Благодарность механизаторам

Тем, кто в этом году отличился, - премии и благодарности на главной сцене области. В том числе Виктору Мильто - гордости края и родного сельхозпредприятия. Всю жизнь отдал работе в поле.

Это успех совместной нашей работы. Один на земле, конечно, ничего не сделаешь. Нужно любить и свою родину, землю. И, конечно, трудолюбие, желание работать. Нам, старейшим, и опыт помогает. И, конечно, техника надежная теперь. Виктор Мильто, старший комбайнер ОАО "Александрийское"

На смену приходят высокие технологии, на поля приходит высокопроизводительная техника. Но всегда был и остается главным - это труженик. Человек, который трудится на земле. Поздравляю всех тружеников сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности нашей страны. Это праздник не только села. Это праздник всенародный. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Белорусы поддерживают беженцев

Но даже на празднике аграриев разговор не только о продовольственной безопасности страны. Тема беженцев на белорусско-польской границе сегодня волнует всех. Эти люди не останутся без поддержки белорусов.

Наша страна на всех международных площадках, где только можно, пытается доводить информацию и выходить на диалог в поисках путей выхода из сложившейся ситуации. МИД работает в этом направлении, парламент. Работа ведется по нескольким направлениям. Это в первую очередь оказание содействия людям, попавшим в беду, оказание гуманитарной помощи, обеспечение их продовольствием. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

"Дожинки -2021" в Гомеле

А это возможно в том числе благодаря работе тружеников села. Сегодня чествовали аграриев и в Гомеле. Особенный подарок вручен Александру Приходько - механизатору агрокомбината "Холмеч" Речицкого района. В этом году вместе с напарником ударно потрудился. Молодежный экипаж намолотил более тысячи тонн зерна. Награда - ключи от нового комбайна.

А Гомсельмаш уже готовит новый сюрприз аграриям. Есть повод постараться и в 2022 на жатве.

Сейчас в производстве находится чисто роторный комбайн, рабочее название 1119, но выйдет в серию под другим названием GS700. Все секреты раскрывать не буду, нам есть чем удивить. Александр Новиков, гендиректор ОАО "Гомсельмаш"





Продовольственная безопасность