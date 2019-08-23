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Могилевский район сегодня отметил "Дожинки"

Первые итоги уборочной кампании подводят могилевские аграрии. Остались считанные гектары. Общий намолот зерна в регионе составил свыше 746 тысяч тонн.

Лидер жатвы - Могилевский район - сегодня отметил "Дожинки". Последний сноп по традиции срезали серпом. Руководителей сельхозпредприятий чествовали в агрокомбинате "Заря". Каждому вручили каравай из муки этого сезона. Благодарность прозвучала и в адрес экипажа четырехтысячника в составе Алексея и Юрия Макосовых, а также водителя Владимира Котова, на счету которого более 5 тысяч тонн перевезенного зерна.

Сегодня же в "Заре" дали старт посевной. Под озимую рожь в хозяйстве отвели 2 тысячи гектаров.

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