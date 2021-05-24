Могилевский суд вынес приговор телефонному террористу

Константин Левицкий, старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области: От имени Тихановского обвиняемый в марте 2020 года дважды отправил электронные сообщения на сайт МЧС с угрозой взрыва Гомельского областного суда, требуя отставки Президента и освобождения калинковичского блогера Виталия Манько, а также привлечения к уголовной ответственности судьи суда Мозырского района, вынесшему приговор Манько. От имени блогера Цыгановича в апреле 2020 года подсудимый угрожал произвести взрыв железнодорожного вокзала в Минске.