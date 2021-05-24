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Могилевский суд вынес приговор телефонному террористу

Угрожал терактами от имени известных блогеров. Сегодня в Могилеве суд вынес приговор 31-летнему жителю Калинковичей, который рассылал ложные сообщения о минировании судов, вокзалов, органов государственного управления и силовых ведомств. В материалах дела два десятка эпизодов. Большинство из них - сообщения об опасности и актах терроризма. Как итог - обвинительный приговор 7 лет усиленного режима.

Константин Левицкий, старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области: От имени Тихановского обвиняемый в марте 2020 года дважды отправил электронные сообщения на сайт МЧС с угрозой взрыва Гомельского областного суда, требуя отставки Президента и освобождения калинковичского блогера Виталия Манько, а также привлечения к уголовной ответственности судьи суда Мозырского района, вынесшему приговор Манько. От имени блогера Цыгановича в апреле 2020 года подсудимый угрожал произвести взрыв железнодорожного вокзала в Минске.

Искали телефонного террориста более года. Помимо лжеминирования, фигуранта обвиняют в ложных доносах, в коммерческом шпионаже, несанкционированном доступе к компьютерной информации и подготовке преступлений. По данным следствия, так подсудимый получал доступ к банковским картам, таким образом и зарабатывал. За несколько лет он смог нелегально собрать реквизиты 240 тысяч карт. На пяти электронных кошельках киберперступника было обнаружено более 420 биткоинов.