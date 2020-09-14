Почти полсотни маленьких ланей, муфлонов, оленейи 6 зубров родились здесь в этом году. Для них уже идет заготовка кормов на зиму. А потребности приличные. А вот лучшим угощением для цесарок станет сухая крапива. Кстати, вскоре зоосад пополнится еще одним необычным жителем - готовится вольер для дикобраза.



