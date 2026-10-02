Могилевскому заводу лифтового машиностроения - 60 лет

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ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" отмечает 60-летие. Со значимой датой коллектив и ветеранов предприятия поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

За прошедший период завод стал одним из флагманов отечественного машиностроения и завоевал лидерские позиции не только в Беларуси, но и на пространстве СНГ. Могилевские лифты и надежное инновационное оборудование для комфортной городской среды обеспечивают безопасность и удобство миллионов людей в жилых и административных зданиях разных стран, благодаря чему предприятие уверенно смотрит в будущее.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главное богатство завода - уникальный коллектив: талантливые инженеры, конструкторы, мастера и рабочие. Особые слова признательности глава государства адресовал ветеранам "Могилевлифтмаша", которые возводили этот индустриальный гигант, заложили крепкие трудовые династии и смогли передать преемникам богатейший опыт.