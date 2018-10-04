Могилевскому государственному университету имени Аркадия Кулешова - 105

Слова благодарности прозвучали сегодня в адрес тех, кто посвятил обучению студентов долгие годы. Также вручили почетные грамоты от Министерства образования, профсоюзов, областного и городского исполнительных комитетов, а также Палаты представителей Национального собрания.

"МГУ имени А. Кулешова является современным, динамично развивающимся учебным заведением, которое постоянно идет в ногу со временем, но сохраняя свой главный приоритет. Это социальная сфера, социально востребованные специальности. Вот в этом плане мы занимаем по-прежнему очень важную и значимую нишу в образовании нашей страны".