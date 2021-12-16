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Могилевской областной клинической больнице - 50
Коллектив учреждения здравоохранения накануне принимал поздравления от имени Президента. Слова признательности за работу адресованы ветеранам отрасли, молодым врачам, медсестрам - тем, кто не отступил в пандемию, остался верен клятве и людям. Как результат - тысячи спасенных жизней. Лучшим вручили награды и благодарности.
Это не только моя заслуга, это заслуга всего коллектива центра сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас мы можем выполнять большинство операций, что и во всем мире. И наконец-таки, в этом году совместно с академиком Островским выполнена операция по пересадке сердца. Эмоции переполняют. Спасибо государству.
Конечно, это благодаря огромнейшему коллективу (более 1,5 тысяч сотрудников). Потому что когда человек не просто ходит на работу, когда у него светятся глаза, он хочет учиться, работать, это здорово, это вдохновляет идти дальше.
Кстати, год для областной клинической больницы был богат на подарки: открыт кабинет компьютерной томографии, а также новый терапевтический и современнейший кардиохирургический центр.
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