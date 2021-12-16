Могилевской областной клинической больнице - 50

Это не только моя заслуга, это заслуга всего коллектива центра сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас мы можем выполнять большинство операций, что и во всем мире. И наконец-таки, в этом году совместно с академиком Островским выполнена операция по пересадке сердца. Эмоции переполняют. Спасибо государству.

Вадим Леванович, завцентром сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной клинической больницы