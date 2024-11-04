Один из обсуждаемых вопросов в сфере ЖКХ - несанкционированные свалки. Существуют ли они в Беларуси и как с ними борются. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило в "Актуальном интервью".

Эта ситуация мониторится. На сегодняшний день серьезных нареканий на предприятия ЖКХ и на местные органы власти нет. У нас практически все мусоровозы оснащены GPS-навигацией. Составлены и графики вывоза твердых коммунальных отходов. Геннадий Трубило

Как отметил министр, такие графики практически всегда соблюдаются, но как-то был всплеск в СМИ на тему вывоза мусора. Министр приоткрыл завесу тайны: "В Березе жители пожаловались на то, что местное ЖКХ совместно с исполкомом решили навести порядок в части складирования крупногабаритного мусора на площадках. Они объявили, что есть несколько мест, куда можно привезти диваны, холодильники, чтобы не бросали их куда угодно. Но почему-то элементарное наведение порядка иногда вызывает отторжение со стороны граждан".

Что касается переполненных контейнеров, признается Геннадий Трубило, бывают сбои. Сейчас обращено внимание местных органов власти на то, чтобы увеличивалась кратность забора твердых коммунальных отходов, а особенно в праздники, в местах проведения массовых мероприятий.

На вопрос, можно ли изменить график вывоза мусора, министр ответил: "График можно изменить, но под запрос каждого жильца не подстроишься. Есть определенная система, как обращаться с отходами. Если эксплуатирующее предприятие видит, что есть проблема, Минприроды на это обращает внимание, тогда график корректируется. Например, вывозятся отходы не через день, а ежедневно".