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В Беларуси стартовал прием документов в колледжи: шансы попасть на бюджетное место у абитуриентов выросли

20 июля в Беларуси стартовала вступительная кампания на получение среднего специального образования. Созданы все условия для подготовки кадров, востребованных на рынке труда.

Так, в колледжи планируют зачислить около 40 тыс. человек. Шансы попасть на бюджетное место у абитуриентов выросли - набор увеличился на тысячу человек. Также в этом году расширили возможности поступить по целевому направлению.

У абитуриентов в топе медицинские, педагогические специальности, IT, традиционно большое внимание к инженерному профилю.

Вступительная кампания продлится до 15 августа.


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Около 200 средних специальных учебных заведений будут принимать наших как ребят после 9-х классов, так и тех, кто к этому моменту поймет, что не проходит в вуз, и пойдет получать среднее специальное образование, а кто-то, возможно, и рабочую профессию. Поэтому никто не останется в стороне от того, чтобы выбранная им траектория получения образования успешно реализовалась в нашей стране. Мы хотим, чтобы наши ребята нашли свою точку опоры и применения своих профессиональных навыков и знаний именно в Беларуси.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Что же касается испытаний в вузы, сейчас очередной этап - внутренние экзамены. Напомним, 50 600 абитуриентов, бюджетных мест свыше 30 тысяч - таков плановый набор в 46 белорусских высших учебных заведений в этом году.

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