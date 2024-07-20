3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси стартовал прием документов в колледжи: шансы попасть на бюджетное место у абитуриентов выросли
20 июля в Беларуси стартовала вступительная кампания на получение среднего специального образования. Созданы все условия для подготовки кадров, востребованных на рынке труда.
Так, в колледжи планируют зачислить около 40 тыс. человек. Шансы попасть на бюджетное место у абитуриентов выросли - набор увеличился на тысячу человек. Также в этом году расширили возможности поступить по целевому направлению.
У абитуриентов в топе медицинские, педагогические специальности, IT, традиционно большое внимание к инженерному профилю.
Вступительная кампания продлится до 15 августа.
Около 200 средних специальных учебных заведений будут принимать наших как ребят после 9-х классов, так и тех, кто к этому моменту поймет, что не проходит в вуз, и пойдет получать среднее специальное образование, а кто-то, возможно, и рабочую профессию. Поэтому никто не останется в стороне от того, чтобы выбранная им траектория получения образования успешно реализовалась в нашей стране. Мы хотим, чтобы наши ребята нашли свою точку опоры и применения своих профессиональных навыков и знаний именно в Беларуси.
Что же касается испытаний в вузы, сейчас очередной этап - внутренние экзамены. Напомним, 50 600 абитуриентов, бюджетных мест свыше 30 тысяч - таков плановый набор в 46 белорусских высших учебных заведений в этом году.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов