В Беларуси стартовал прием документов в колледжи: шансы попасть на бюджетное место у абитуриентов выросли

Около 200 средних специальных учебных заведений будут принимать наших как ребят после 9-х классов, так и тех, кто к этому моменту поймет, что не проходит в вуз, и пойдет получать среднее специальное образование, а кто-то, возможно, и рабочую профессию. Поэтому никто не останется в стороне от того, чтобы выбранная им траектория получения образования успешно реализовалась в нашей стране. Мы хотим, чтобы наши ребята нашли свою точку опоры и применения своих профессиональных навыков и знаний именно в Беларуси.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси