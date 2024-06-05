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Могут ли вдовы и матери стать движущей силой нового государственного переворота в Украине?
Женщины в Украине, отбивающие мужчин у военкомов всеми правдами и неправдами, спасают им жизнь. Украинки сегодня едва ли не основа гражданского общества и глубинного народа. Эксперты и политологи в Киеве уверены, что именно вдовы и матери могут стать движущей силой нового государственного переворота. Понимают это и людоловы, и те, кто умышленно отдает преступные приказы. Угрозу стараются нивелировать в зародыше. Все чаще поднимается вопрос о распространении мобилизации на женщин.
В Украине нужно сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами.
Судя по всему, до похищения женщин на улицах украинских городов осталось совсем немного.
Порой кажется, что украинским событиям нет конца и края, а эскалация только продолжает нарастать. Окно Овертона открывается все шире. Сначала казались немыслимыми поставки западного вооружения в Украину, но эшелоны пошли. Потом долго спорили о танках, вот Leopard с Abrams на выставке трофейной техники. Новый этап - дальнобойные ракеты, бьющие по российским городам. Дальше больше. Но важно понимать, что является движущей силой.
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