Мохаммад аль-Умрани: У Сирии есть большое желание и дальше развивать сотрудничество с Беларусью в различных сферах

У нас есть большое желание и дальше развивать сотрудничество между нашими странами в различных сферах. Пользуясь случаем, хотел бы выразить огромную благодарность от имени сирийского государства белорусскому государству, руководству Республики Беларусь за поддержку, а также за гуманитарную помощь, которую регулярно Беларусь оказывает нашей стране. К слову, очередную партию гуманитарной помощи Сирия получила недавно - это были смеси детского питания. Также хочу отметить благородную инициативу главы государства Республики Беларусь по приему на оздоровление сирийских детей. На сегодняшний день уже почти полторы тысячи наших детей оздоровились в Беларуси.

Мохаммад аль-Умрани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирии в Беларуси