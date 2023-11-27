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Мохаммад аль-Умрани: У Сирии есть большое желание и дальше развивать сотрудничество с Беларусью в различных сферах
Плодотворное сотрудничество и высокий уровень доверия. В Минске состоялась торжественная церемония официального гашения почтового конверта с маркой по случаю 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Сирией. На протяжении всего периода белорусско-сирийское взаимодействие развивалось на основе дружбы и доверия. Состоялся обмен визитами на высшем уровне, успешно функционируют посольства в Минске и Дамаске, создана межправительственная комиссия. Налажено сотрудничество в сфере торговли, образования, культуры и спорта.
У нас есть большое желание и дальше развивать сотрудничество между нашими странами в различных сферах. Пользуясь случаем, хотел бы выразить огромную благодарность от имени сирийского государства белорусскому государству, руководству Республики Беларусь за поддержку, а также за гуманитарную помощь, которую регулярно Беларусь оказывает нашей стране. К слову, очередную партию гуманитарной помощи Сирия получила недавно - это были смеси детского питания. Также хочу отметить благородную инициативу главы государства Республики Беларусь по приему на оздоровление сирийских детей. На сегодняшний день уже почти полторы тысячи наших детей оздоровились в Беларуси.
Тираж выпущенного памятного почтового конверта к юбилейной дате - 20 тысяч.
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