Белорусскую столицу окутал ноябрьский снег. 24 ноября по всей стране ожидаются мокрый снег, заморозки, на дорогах гололедица.

Утром Минск встал в 9-балльные пробки. В ГАИ напоминают, что такие погодные условия требуют от водителей предельной собранности: соблюдение скоростного режима, дистанции и готовности транспорта.

Инспекторы ведут круглосуточный мониторинг дорожной обстановки и готовы оперативно прийти на помощь.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"При осадках и гололедице снизьте скорость, увеличьте дистанцию, будьте предсказуемы. Чтобы не потерять контроль над автомобилем, все действия водителя должны быть плавными. С особой осторожностью проезжайте пешеходные переходы, закругления дорог, крутые подъемы и спуски, продуваемые участки местности. Все в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. Организован круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах. Инспекторы готовы к оперативному реагированию и оказанию помощи".