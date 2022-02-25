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Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Беларуси в ближайшие дни

Сегодня, 25 февраля, на термометрах в Беларуси еще плюсовая температура - от 2 до 8 тепла, а в воскресенье уже будут преобладать отрицательные значения. Ночью от минус 1 - 6, местами 10 ниже нуля. Днем от минус 1 до плюс 6.

Нестабильная и прохладная погода сохранится и в начале следующей недели.

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