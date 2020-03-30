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Мокрый снег и дождь ожидают белорусов на этой неделе

Зима, так и не пришедшая календарно, решила наверстать упущенное весной, говорят синоптики. По последним данным, на большей части страны установился снежный покров высотой 1-3 см. В ближайшие дни осадки, на дорогах гололедица, порывистый ветер и до 7-10 тепла. Такая температура соответствует первым числам марта.

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