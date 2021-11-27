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Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 27 ноября - объявлен оранжевый уровень опасности
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. По всей стране сегодня сильный мокрый снег с налипанием. На дорогах гололедица. Температура воздуха - до плюс 8 тепла. Завтра также ожидается мокрый снег с дождем. В связи со сложными погодными условиями в Беларуси увеличилось число ДТП. Только за последние сутки в авариях погибли 3 человека.
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