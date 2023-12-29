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Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 30 декабря

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 30 декабря

Мокрый снег и гололедица ожидаютсяв Беларуси30 декабря, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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