ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 января

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 января

Ночью и утром пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется 5-10 м/с, ночью и утром местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от -5°C до +1°C , днем от -3°C до +3°C .

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все