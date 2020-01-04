Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 января

Ночью и утром пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется 5-10 м/с, ночью и утром местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от -5°C до +1°C , днем от -3°C до +3°C .



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