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Мокрый снег и холодный ветер по прогнозу на этой неделе
Мокрый снег на этой неделе. Антициклон с Поволжья принесет сильный холодный ветер. Его порывы достигнут 18 метров в секунду. Ночью до минус 2 градусов. Местами возможен гололед. Днем до 7 тепла. Наиболее неблагоприятной погода будет в среду. По прогнозам синоптиков, в Минске и области ожидаются мокрый снег и дождь.
В выходные вновь возможен мокрый снег с дождем. Тем не менее на этой неделе пока синоптики настоящей зимы не обещают.
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