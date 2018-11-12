Мокрый снег и холодный ветер по прогнозу на этой неделе

Мокрый снег на этой неделе. Антициклон с Поволжья принесет сильный холодный ветер. Его порывы достигнут 18 метров в секунду. Ночью до минус 2 градусов. Местами возможен гололед. Днем до 7 тепла. Наиболее неблагоприятной погода будет в среду. По прогнозам синоптиков, в Минске и области ожидаются мокрый снег и дождь.