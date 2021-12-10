Гололед и усиление ветра до 14 м/с - в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси на 10 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда. Прогнозируется мокрый снег и усиление ветра до 14 метров в секунду. Днем от 0 до плюс 5, по северу страны до минус 2. А в выходные ожидаются дождь, мокрый снег и до 7 градусов тепла.



Неустойчивый характер погоды сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, 13декабря, до плюс 3 градусов.