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Мокрый снег ожидается в Беларуси 16 октября
Ночные заморозки и мокрый снег ожидаются в Беларуси 16 октября. Об этом корреспондентам сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
16 октября в Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью в северо-западных районах, а утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Днем в отдельных районах республики будет усиление ветра порывами 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов со знаком плюс, местами будут заморозки минус 0-2 градусов. Днем столбик термометра будет варьироваться в пределах от плюс 6 до плюс 11 градусов.
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