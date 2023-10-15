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Мокрый снег ожидается в Беларуси 16 октября

Мокрый снег ожидается в Беларуси 16 октября

Ночные заморозки и мокрый снег ожидаются в Беларуси 16 октября. Об этом корреспондентам сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

16 октября в Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью в северо-западных районах, а утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Днем в отдельных районах республики будет усиление ветра порывами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов со знаком плюс, местами будут заморозки минус 0-2 градусов. Днем столбик термометра будет варьироваться в пределах от плюс 6 до плюс 11 градусов.

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