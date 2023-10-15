Мокрый снег ожидается в Беларуси 16 октября

Ночные заморозки и мокрый снег ожидаются в Беларуси 16 октября. Об этом корреспондентам сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



16 октября в Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью в северо-западных районах, а утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Днем в отдельных районах республики будет усиление ветра порывами 15-18 м/с.