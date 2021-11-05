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Мокрый снег ожидается в Беларуси в начале недели

Мокрый снег ожидается в Беларуси в начале недели

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на ближайшие дни в Беларуси. Сегодня и завтра в некоторых районах порывы будут достигать 20 метров в секунду, прогнозируются кратковременные дожди. Днем от 5 до 12 тепла. Ночью до плюс 7.

В начале следующей недели пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днем от 2 до 10 тепла. Ночью ожидаются заморозки до минус 2.

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