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Мокрый снег ожидается в Беларуси в начале недели
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на ближайшие дни в Беларуси. Сегодня и завтра в некоторых районах порывы будут достигать 20 метров в секунду, прогнозируются кратковременные дожди. Днем от 5 до 12 тепла. Ночью до плюс 7.
В начале следующей недели пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днем от 2 до 10 тепла. Ночью ожидаются заморозки до минус 2.
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