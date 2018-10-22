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Мокрый снег прогнозируют синоптики на этой неделе

Завтра Минская область будет под влиянием воздушных масс с Балтийского моря. В прогнозах осадки и порывистый ветер. Ночью температура воздуха от 0 до плюс 6. Днем до 11 тепла. В среду и четверг похолодает. Скандинавский циклон принесет дожди с мокрым снегом. В ночные часы до минус 1. Дневной максимум - плюс 9 градусов.

В выходные теплый воздух с юго-запада Европы повысит отметки на столбиках термометров. В субботу днем до 14 с плюсом, в воскресенье 17 тепла. Местами пройдут кратковременные осадки, утром возможен туман.

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