Мокрый снег прогнозируют синоптики на этой неделе

Завтра Минская область будет под влиянием воздушных масс с Балтийского моря. В прогнозах осадки и порывистый ветер. Ночью температура воздуха от 0 до плюс 6. Днем до 11 тепла. В среду и четверг похолодает. Скандинавский циклон принесет дожди с мокрым снегом. В ночные часы до минус 1. Дневной максимум - плюс 9 градусов.