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Мокрый снег с дождем и до +7°С ожидается сегодня в Беларуси

Мокрый снег с дождем и до +7°С ожидается сегодня в Беларуси

Мокрый снег с дождем и до 7 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, передает БЕЛТА.

В воскресенье будет облачно, временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Утром местами ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха днем составит 1-7 градусов тепла.

Фото: БЕЛТА


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