Мокрый снег стал причиной обрыва проводов ЛЭП

На севере страны продолжаются работы по восстановлению энегоснабжения. Мокрый снег стал причиной отключения электричества в более чем 80 населенных пунктах. Из-за неблагоприятных погодных условий энергетики Витебской области с 29 декабря работают в режиме повышенной готовности.

Над Витебским, Оршанским, Городокским и Лиозненским районами прошел ледяной дождь, который стал причиной падения деревьев, опор линий электропередач и обрыва проводов ЛЭП. Более 600 населенных пунктов остались без света. Отключения были ликвидированы 1 января. А 2-го и 3-го проблем добавил мокрый снег с метелью, который обрушился уже на западные районы Витебской области. В их числе Верхнедвинский, Поставский, Шарковщинский, Россонский и Полоцкий. Под тяжестью налипшего снега рвались провода.

