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Мокрый снег, заморозки и до +13°C. Белорусов ждет контрастная неделя

Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в начале этой недели. Ближе к стабильному плюсу, но пока с ночными заморозками.

Завтра на большей части территории ожидаются кратковременные осадки: дождь, а местами и мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Дневная температура воздуха - до плюс 9 по югу. А ночью столбики термометров в северных районах опустятся до минус 2.

Сухая и ясная погода установится к пятнице. Средний температурный фон по стране вырастет. В выходные ожидается до +13.

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