3.67 BYN
3.02 BYN
3.50 BYN
Молдавские детский хор вдруг оказался угрозой нацбезопасности Литвы и двое суток мотался по приграничью
Автобус с музыкальным коллективом "Рапсодия" литовские и польские силовики держали без еды и возможности элементарно сходить в туалет. Притом что с документами у всех участников все было в порядке.
Поляки вдруг вспомнили какой-то ковидный закон, запрещающий транзит. Литовцы и вовсе в маленьких артистах усмотрели угрозу нацбезопасности. И это, пожалуй, высшая степень цинизма псевдодемократий. Происходящее, конечно, возмутило всех здравомыслящих людей, в том числе граждан и общественников в самой Молдове. Разразился международный скандал. Перепуганные и измученные дети в буквальном смысле стали заложниками политической рапсодии, которая вышла за пределы всех нот здравого смысла.
Мы волновались. Такое в нашей жизни в первый и, надеюсь, что в последний раз. Мы надеемся, что это обошлось без каких-либо последствий для психики, особенно самых маленьких детей, потому что было сложно, никто ничего не понимал. Мы старались поддерживать друг друга.Климентий Мышкин, отец участника детской студии-хора "Рапсодия" (Молдова):
Нам заявляют, что мы враги, представляем угрозу. Даже ни один представитель власти в автобус не зашел, не высказал свою позицию, не проверил документы, не посмотрел на детей, не посмотрел на нас. Просто так из-за забора сказали: сидите в автобусе, никуда не выходите. И вот так вот несколько кругов мы сделали. Ничего не получилось.
Белорусы в такой ситуации не могли остаться в стороне. Сначала отправляли волонтеров с едой к пункту пропуска "Каменный Лог", затем предложили разместиться в одной из школ Ошмянского района. Обеспечили горячим питанием, дали возможность умыться, организовали отдых и досуг. Не в наших традициях оставлять в трудную минуту, тем более детей.
Любопытно, что молдавский коллектив возвращался из Минска с Гран-при международного театрального фестиваля "Крокi". Ребята покорили жюри постановкой "Кадиш" о событиях Великой Отечественной войны. Печально, что жестокость и цинизм процветают и в наше время. Белорусы хорошо помнят уроки истории. И уж точно не позволят издеваться над детьми и совсем неважно, какой они национальности.
Белорусам большое спасибо. Люди с такой широченной душой. Мы давно не видели таких и вообще не видели таких удивительных людей, которые настолько бы откликнулись быстро.
Спасибо Вам, потому что мы почувствовали, есть такое выражение, что нет чужих детей. И наши дети стали на миг вашими, здесь не мы это оценили. Никогда не забудем.