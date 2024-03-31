Молдавские детский хор вдруг оказался угрозой нацбезопасности Литвы и двое суток мотался по приграничью

Нам заявляют, что мы враги, представляем угрозу. Даже ни один представитель власти в автобус не зашел, не высказал свою позицию, не проверил документы, не посмотрел на детей, не посмотрел на нас. Просто так из-за забора сказали: сидите в автобусе, никуда не выходите. И вот так вот несколько кругов мы сделали. Ничего не получилось.

Дарья Белова, участница детской студии-хора "Рапсодия" (Молдова)