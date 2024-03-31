Молдавский детский хор наконец вернулся домой, но инцидент вызвал серьезный скандал в Кишиневе

Молдавский детский хор наконец вернулся домой. Инцидент вызвал серьезный скандал в Кишиневе: министр иностранных дел страны попытался свалить вину за произошедшее на организаторов гастролей.

В самой Молдове в ответ потребовали отставки главы МИД. Основатель детской студии-хора "Рапсодия" Наталья Барабанщикова рассказала, как проходил путь маленьких артистов домой после отказа литовских пограничников пропускать их через границу и о том, кто протянул руку помощи.

Детский хор из-за препон со стороны пограничных властей Польши и Литвы несколько суток провел в тесном и душном автобусе. К счастью, белорусы помогли - разместили ребят в одной из деревенских школ в Ошмянском районе. После того как белорусские СМИ изложили подробности вопиющей ситуации, в дело, наконец, вмешались молдавские дипломаты. В итоге литовцы все же пропустили детский хор домой.

Напомним, музыкально-хоровая студия "Рапсодия" приехала в белорусскую столицу на седьмой Минский международный детский театральный форум "Шаги". Гран-при конкурса получил как раз коллектив из Молдовы. До этого ребята побывали с выступлениями в Польше.

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