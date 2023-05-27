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Молебен под звон колоколов Софии, шествие трудовых коллективов, награждение заслуженных полочан - как Полоцк отмечает 1161-й день рождения
Полоцку - 1161! Самый древний город Беларуси отмечает день рождения. Праздничными событиями была наполнена вся неделя, но самые яркие мероприятия горожан и гостей ожидали сегодня. Утром в храмах города прозвучали молитвы о Полоцке и его жителях. Колыбель белорусской духовности, город на Двине круглый год принимает паломников из разных стран мира.
Трудовые коллективы города объединило красочное шествие. Оно прошло по центральной улице. А самые талантливые и трудолюбивые полочане сегодня получили заслуженные награды.
Творческие конкурсы, средневековая ярмарка и хлебосольные подворья - яркие краски праздничного дня в нашем сюжете (подробнее в видео).
Здесь бьется сердце Беларуси. И в праздничный день полочане молятся за родной город и за любимую страну. Земля, что дала миру преподобную Евфросинию, Франциска Скорину и Симеона Полоцкого, овеяна легендами. Сюда из сотен городов приезжают паломники и туристы, чтобы прикоснуться к древности и удивиться Полоцку современному.
Полоцк славен трудом своих жителей. Поэтому тон празднику задали трудовые коллективы. По центральной улице под аплодисменты и приветствия зрителей они прошли ярким шествием.
В праздничный день (это уже традиция) лучших тружеников поздравляют на главной сцене. Учитель, электромеханик, товаровед, сотрудник МЧС - каждым из них древний Полоцк гордится.
Центральная часть Полоцка сегодня превратилась в пешеходную зону. Гуляя, можно совершить путешествие во времени.
На одной локации время остановилось в 70-х годах прошлого века: классики, морская фигура, городки - полочане организовали фестиваль забытых дворовых игр. Моя самая любимая - резиночки.
А это уже средневековье. Участники историко-образовательного проекта продемонстрировали, как жили и чем торговали древние полочане. По Двине на запад отправляли мед, воск, пушнину, лес. Многое знаем, а не знаем еще больше. Полоцкая земля по сей день Клондайк для археологов. Ко дню рождения города готов отчет о последней экспедиции Академии наук.
Принимать поздравления с праздником Полоцк будет до глубокой ночи. Соревнования по силовому экстриму, рок-концерт, поэтический open air - события на любой вкус и возраст.
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