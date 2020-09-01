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Молебны за мир и восстановление спокойствия на белорусской земле прошли во всех православных храмах
Молебны за мир и восстановление спокойствия на белорусской земле прошли вчера во всех православных храмах. Священнослужители призывают прекратить оскорбления и угрозы. Ведь в такое время как никогда важно сохранить человечность, взаимопонимание и уважение друг к другу.
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