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Молитва о мире на белорусской земле и единстве народа зазвучит в храмах и монастырях Беларуси
Искренняя молитва о мире на нашей земле зазвучит в храмах и монастырях Беларуси. Сплотить общество в Год народного единства через веру было инициативой синода православной церкви. Первую общую молитву провели в день Святой Троицы, и духовный марафон получил свое продолжение.
Уже сегодня верующие встречают праздник в честь иконы Божией Матери. В православных храмах и монастырях совершат молебны с акафистом Пресвятой Богородице. Начало службы в 19 часов либо по окончании вечерних богослужений в белорусских обителях.
Молиться за консолидацию общества продолжат и 3 июля. В День Независимости молебен всем белорусским святым состоится в 11 часов. Общенародная молитва о мире завершится праздничным колокольным звоном в полдень.
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