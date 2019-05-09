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Молитвенный старт Дню Победы дало событие в крипте храма-памятника Всех Святых в Минске

Вечный покой в нишах сокровенного места обрели капсулы с землей, в которой в годы войны были погребены тысячи павших в сражениях бойцов, партизан и мирных жителей, пострадавших от рук оккупантов. Четыре сосуда - четыре горсти земли - четыре точки на карте. Центром торжественной церемонии в крипте стали капсулы с фрагментами насыпи мемориалов партизанской славы "Прорыв" в городском поселке Ушачи и "Богородицкое поле" с Вяземского котла, земля с братской могилы "Лидова гора" со Смоленщины и с могилы Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко - уроженки Полоцкого края.


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Торжество началось с божественной литургии в честь сегодняшнего праздника

Единожды в году и только на День Победы крипта из памятника превращается в действующее церковное место. Кульминацией духовного мероприятия стала церемония закладки капсул в ниши из оникса.

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